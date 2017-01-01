Біатлоністи різних країн зажадали рішуче покарати Росію за допінг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Понад 170 спортсменів із різних країн підписали листа, в якому вони вимагають рішучих дій від Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) у зв'язку з допінговим розслідуванням

Підписання листа відбулося в німецькому Рупольдингу, де проходив етап Кубку світу.

«Ми вважаємо, що настав час сміливих кроків від IBU. Необхідно хоча б тимчасово відсторонити спортсменів, які підозрюються в порушенні антидопінгових правил", - заявив голова чеської федерації біатлону Іржі Хамза.

Очільник IBU Андерс Бессеберг розповів, що ця дія спрямована проти допінгу як загальносвітової проблеми.

«Це абсолютно нормальний лист, в якому йдеться про речі, які ми обговорюємо на кожному засіданні конгресу IBU. Спортсмени та федерації хочуть, щоб причетні до допінг-скандалів суворіше каралися міжнародним союзом, але лист жодним чином не спрямований тільки проти Росії. Це загальний документ, адресований усім країнам», - наголосив Бессеберг.

Підписання листа відбулося в німецькому Рупольдингу, де проходив етап Кубка світу.

"Ми вважаємо, що настав час сміливих кроків від IBU. Необхідно хоча б тимчасово відсторонити спортсменів, які підозрюються в порушенні антидопінгових правил", - заявив голова чеської федерації біатлону Іржі Хамза.

Очільник IBU Андерс Бессеберг розповів, що ця дія спрямована проти допінгу як загальносвітової проблеми.

"Це абсолютно нормальний лист, в якому йдеться про речі, які ми обговорюємо на кожному засіданні конгресу IBU. Спортсмени та федерації хочуть, щоб причетні до допінг-скандалів суворіше каралися міжнародним союзом, але лист жодним чином не спрямований тільки проти Росії. Це загальний документ, адресований усім країнам", - наголосив Бессеберг.

Джерело: Обозреватель