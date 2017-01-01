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    Біатлоністи різних країн зажадали рішуче покарати Росію за допінг

    • Сьогодні, 20:59
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    Понад 170 спортсменів із різних країн підписали листа, в якому вони вимагають рішучих дій від Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) у зв'язку з допінговим розслідуванням

    Підписання листа відбулося в німецькому Рупольдингу, де проходив етап Кубку світу.

    «Ми вважаємо, що настав час сміливих кроків від IBU. Необхідно хоча б тимчасово відсторонити спортсменів, які підозрюються в порушенні антидопінгових правил", - заявив голова чеської федерації біатлону Іржі Хамза.

    Очільник IBU Андерс Бессеберг розповів, що ця дія спрямована проти допінгу як загальносвітової проблеми.

    «Це абсолютно нормальний лист, в якому йдеться про речі, які ми обговорюємо на кожному засіданні конгресу IBU. Спортсмени та федерації хочуть, щоб причетні до допінг-скандалів суворіше каралися міжнародним союзом, але лист жодним чином не спрямований тільки проти Росії. Це загальний документ, адресований усім країнам», - наголосив Бессеберг.

    Підписання листа відбулося в німецькому Рупольдингу, де проходив етап Кубка світу.

    "Ми вважаємо, що настав час сміливих кроків від IBU. Необхідно хоча б тимчасово відсторонити спортсменів, які підозрюються в порушенні антидопінгових правил", - заявив голова чеської федерації біатлону Іржі Хамза.

    Очільник IBU Андерс Бессеберг розповів, що ця дія спрямована проти допінгу як загальносвітової проблеми.

    "Це абсолютно нормальний лист, в якому йдеться про речі, які ми обговорюємо на кожному засіданні конгресу IBU. Спортсмени та федерації хочуть, щоб причетні до допінг-скандалів суворіше каралися міжнародним союзом, але лист жодним чином не спрямований тільки проти Росії. Це загальний документ, адресований усім країнам", - наголосив Бессеберг.

    Джерело: Обозреватель

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