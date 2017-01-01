Бондаренко пробилася у чвертьфінал парного тенісного турніру в Римі

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У чвертьфіналі змагань Катерина Бондаренко і Катержина Синякова зіграють з четвертими сіяними, дуетом Бабош Тімеа/Андреа Главачкова

Українська тенісисткавийшла до чвертьфіналу змагань у парному розряді на турнірі категорії Прем’єр “Internazionali BNL d’Italia”, що відбувається у Римі.

Поєдинок другого кола завершився перемогою українсько-чеської пари Бондаренко/Синякова над сербсько-німецьким дуетом Янкович/Петкович – 7:5, 7:5.

У кожному сеті українсько-чеській парі вдалося зробити по три брейки, при цьому програвши по два гейми на своїй подачі. Матч тривав 1 годину і 40 хвилин.

Варто відзначити, що у чвертьфіналі змагань Катерина Бондаренко і Катержина Синякова зіграють з четвертими сіяними, дуетом Бабош Тімеа/Андреа Главачкова.

Нагадаємо, напередодні перша ракетка України і 11-й номер світового рейтингу Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Римі.

Джерело: УНН