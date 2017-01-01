  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Бондаренко пробилася у чвертьфінал парного тенісного турніру в Римі

    • Сьогодні, 08:25
    • Розсилка

    У чвертьфіналі змагань Катерина Бондаренко і Катержина Синякова зіграють з четвертими сіяними, дуетом Бабош Тімеа/Андреа Главачкова

    Українська тенісистка Катерина Бондаренко  вийшла до чвертьфіналу змагань у парному розряді на турнірі категорії Прем’єр “Internazionali BNL d’Italia”, що відбувається у Римі.

    Поєдинок другого кола завершився перемогою українсько-чеської пари Бондаренко/Синякова над сербсько-німецьким дуетом Янкович/Петкович – 7:5, 7:5.

    У кожному сеті українсько-чеській парі вдалося зробити по три брейки, при цьому програвши по два гейми на своїй подачі. Матч тривав 1 годину і 40 хвилин.

    Варто відзначити, що у чвертьфіналі змагань Катерина Бондаренко і Катержина Синякова зіграють з четвертими сіяними, дуетом Бабош Тімеа/Андреа Главачкова.

    Нагадаємо, напередодні перша ракетка України і 11-й номер світового рейтингу Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Римі.

    Джерело: УНН

    теніс Катерина Бондаренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ