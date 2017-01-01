Бронзова призерка Олімпіади-2014 вийшла з п'ятимісячної коми

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Шведка Анна Хольмлунд отримала травму голови на тренуванні

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2014 року з фрістайлу у дисципліні скі-крос шведка Анна Хольмлунд вийшла з медикаментозної коми, в якій знаходилася з грудня 2016 року.

Cпортсменка прийшла до тями і може розмовляти. Влітку вона переїде в рідній Сундсваль для продовження реабілітації.

Хольмлунд отримала важку черепно-мозкову травму 19 грудня в італійському Больцано в результаті падіння на тренуванні перед черговим етапом Кубка світу. Під час одного із заїздів спортсменка втратила рівновагу і вдарилася головою, після чого втратила свідомість.

Лікарі в клініці Больцано діагностували у Анни крововилив в мозок і провели термінову операцію, після чого вона була поміщена в стан медикаментозної коми. Коли стан Хольмлунд стабілізувався, спортсменка була перевезена в лікарню Каролінського інституту Стокгольма.

Крім «бронзи» Ігор в Сочі, в активі Хольмлунд третє місце на чемпіонаті світу 2011 року. Також вона є триразовою володаркою Кубка світу в заліку скі-кросу.

Джерело: Сегодня