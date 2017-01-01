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    Букмекери дали прогноз на матч Хорватія – Україна

    • Сьогодні, 10:36
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    Збірна України 24 березня проведе відбірковий матч кваліфікації на ЧС-2018. У Загребі підопічні Андрія Шевченка зіграють проти збірної Хорватії

    Букмекери вважають, що хорватська збірна зуміє здобути перемогу в цьому матчі. Так, коефіцієнт на перемогу хорватів - 1,57. У той же час на нічию можна поставити з коефіциентом 3,60, а на виїзний успіх української збірної - 7,00.

    Найбільш імовірною при цьому вважається перемога Хорватії з рахунком 1:0 або 2:0.

    Відзначимо, що хорватській збірній в цьому матчі не допоможуть травмовані захисники Ведран Чорлука і Шімє Врсалько. Українська збірна підходить до матчу без травм.

    Нагадаємо, що матч Хорватія - Україна відбудеться в Загребі 24 березня. Початок матчу: 21:45  

    футбол Збірна України
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