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    Цуренко розгромила росіянку Макарову на Ролан Гаррос

    • Сьогодні, 14:18
    • Розсилка

    Наша тенісистка вперше в кар'єрі вийшла до третього кола турніру в Парижі

    Українська тенісиста Леся Цуренко продовжує встановлювати особисті досягнення на Ролан Гаррос.

    До нинішнього сезону Цуренко жодного разу не змогла подолати стартовий бар'єр французького «Шолома». Сьогодні Леся вийшла вже до третього кола.

    У другому раунді Цуренко розгромила російську тенісистку Катерину Макарову – 6:2, 6:2.

    Наступною суперницею Цуренко (№42 у рейтингу WTA) буде представниця Латвії Олена Остапенко (№47).

    Джерело: segodnya.ua

    теніс Леся Цуренко
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