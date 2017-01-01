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    Де дивитися фінал Ліги Європи «Аякс» – МЮ

    • Сьогодні, 20:46
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    Список трансляцій матчу, який відбудеться 24 травня

    У середу, 24 травня, буде зіграний фінал Ліги Європи. У Швеції на «Френдс Арені» за трофей зійдуться амстердамський  «Аякс» і  «Манчестер Юнайтед».

    Букмекери пророкують завоювання трофея англійській команді. Коефіцієнт на перемогу в Лізі Європи МЮ – 1,45, на успіх  «Аякса» – 2,75.

    Початок матчу  «Аякс» – "Манчестер Юнайтед» о 21:45.

    Трансляції матчу «Аякс» – МЮ:

    Канал Футбол, 2. Початок: 21:45 

    Джерело: Сегодня

    футбол Манчестер
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