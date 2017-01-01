Де дивитися фінал Ліги Європи «Аякс» – МЮ

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Список трансляцій матчу, який відбудеться 24 травня

У середу, 24 травня, буде зіграний фінал Ліги Європи. У Швеції на «Френдс Арені» за трофей зійдуться амстердамський «Аякс» і «Манчестер Юнайтед».

Букмекери пророкують завоювання трофея англійській команді. Коефіцієнт на перемогу в Лізі Європи МЮ – 1,45, на успіх «Аякса» – 2,75.

Початок матчу «Аякс» – "Манчестер Юнайтед» о 21:45.

Трансляції матчу «Аякс» – МЮ:

Канал Футбол, 2. Початок: 21:45

Джерело: Сегодня