«Динамо» обіграло «Чорноморець», «Шахтар» зіграв внічию з «Олімпіком»

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«Динамо» зуміло на 2 очки скоротити відставання від гірників у турнірній таблиці

У Києві та Харкові завершилися матчі 22-го заключного туру першого етапу української футбольної Прем'єр-ліги, де свою перемогу здобуло київське «Динамо», а донецький «Шахтар» зіграв внічию.

На столичному НСК «Олімпійський» «Динамо» виявилося сильнішим за «Чорноморець" з рахунком 2:1. Кияни явно переважали суперника в самому початку гри і вже на 7-й хвилині гол забив Андрій Ярмоленко. Після кутового Домагой Віда головою скинув м'яч до воротарського майданчика, і Ярмоленко п'ятою в дотик переправив м'яч у ворота.

А в самій кінцівці тайму, на 45-й хвилині відзначився Сергій Сидорчук. Він наніс сильний удар в ближній кут, та воротар Данило Каневцев не виручив - м'яч від рук голкіпера влетів у ворота - 2:0.

У матчі на харківському ОСК «Металіст» «Шахтар» і «Олімпік» зіграли внічию. На початку першого тайму краще виглядав «Олімпік». Як результат, на 24-й хвилині воротар «гірників» Андрій Пятов грубо помилився, вибиваючи м'яч, і після передачі Івана Матяжа його партнер Антон Поступаленко точно пробив повз голкіпера.

Але в кінцівці тайму «Шахтар» різко підвищив темп і на другій доданій арбітром хвилині (45+2) Ісмаїлі з лівого флангу навісив на ближню штангу, а Густаво Бланко-Лещук в боротьбі з Емерсоном головою відправив м'яч у ворота - 1:1. У другому таймі «гірники» так і не зуміли втілити свою велику ігрову перевагу в гол і перемогу.

Таким чином, «Динамо» зуміло на 2 бали скоротити відставання від гірників у турнірній таблиці, до 14 очок - 60 проти 46.









Джерело: УНІАН