«Динамо» програло «Зірці» у матчі Прем'єр-ліги

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Гра у Кропивницькому завершилася з рахунком 2:0

У Кропивницькому завершився матч 21-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому «Зірка» приймала київське «Динамо» і несподівано обіграла суперника. Мат завершився з рахунком 2:0.

Кияни активно розпочали матч і мали кілька моментів, щоб відкрити рахунок. Але, на 34-й хвилині рахунок відкрив Андрій Бацула. Сильний удар зі штрафного в дальній кут, і м'яч влітає у ворота. Примітно, що Артур Рудько не зміг відбити удар, який був спрямований саме туди, де був воротар. Надалі гра не змінилася - «Динамо» мало перевагу, а господарі поля грали "другим номером».

Тим не менш, на 71-й хвилині Павло Полегенько подвоїв перевагу своєї команди. Полегенько завдав класного удару зі штрафного над «стінкою», і м'яч влетів у дальній верхній кут. І в цьому епізоді Рудько не зміг виручити свою команду.

Таким чином, «Зірка» набрала 22 очки і вийшла на 8-е місце в турнірній таблиці УПЛ. «Динамо» ж, за підсумками туру, може відстати від «Шахтаря» вже на 16 балів.

Заключний матч туру «Зоря» - «Шахтар» відбудеться в Харкові в неділю ввечері.





