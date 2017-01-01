Долгополов піднявся на 16 позицій
- Сьогодні, 13:42
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Розсилка
Українець Олександр Долгополов увійшов до топ-50 рейтингу АТР
Перша ракетка України Олександр Долгополов значно піднявся в рейтингу найкращих тенісистів світу. Такий поступ став можливий після перемоги українця в Буенос-Айресі, після якого Долгополов додав 16 позицій у рейтингу.
Новий рейтинг АТР
1 (1). Енді Маррей (Великобританія) — 11 540.
2 (2). Новак Джокович (Сербія) — 9825.
3 (3). Станіслас Ваврінка (Швейцарія) — 5695.
4 (4). Мілош Раонич (Канада) — 4930.
5 (5). Кей Нісікорі (Японія) — 4730.
6 (6). Рафаель Надаль (Іспанія) — 4115.
7 (7). Марін Чілич (Хорватія) — 3410.
8 (8). Домінік Тім (Австрія) — 3375.
9 (9). Роджер Федерер (Швейцарія) — 3260.
10 (11). Давид Гоффен (Бельгія) — 3245.
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50 (66) Олександр Долгополов (Україна) – 980.
93 (90) Ілля Марченко (Україна) – 604
107 (107). Сергій Стаховський (Україна) – 535.