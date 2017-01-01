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    Долгополов піднявся на 16 позицій

    • Сьогодні, 13:42
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    Українець Олександр Долгополов увійшов до топ-50 рейтингу АТР

    Перша ракетка України Олександр Долгополов значно піднявся в рейтингу найкращих тенісистів світу. Такий поступ став можливий після перемоги українця в Буенос-Айресі, після якого Долгополов додав 16 позицій у рейтингу.

    Новий рейтинг АТР

    1 (1). Енді Маррей (Великобританія) — 11 540.
    2 (2). Новак Джокович (Сербія) — 9825.
    3 (3). Станіслас Ваврінка (Швейцарія) — 5695.
    4 (4). Мілош Раонич (Канада) — 4930.
    5 (5). Кей Нісікорі (Японія) — 4730.
    6 (6). Рафаель Надаль (Іспанія) — 4115.
    7 (7). Марін Чілич (Хорватія) — 3410.
    8 (8). Домінік Тім (Австрія) — 3375.
    9 (9). Роджер Федерер (Швейцарія) — 3260.
    10 (11). Давид Гоффен (Бельгія) — 3245.

    ...
    50 (66) Олександр Долгополов (Україна) – 980.
    93 (90) Ілля Марченко (Україна) – 604
    107 (107). Сергій Стаховський (Україна) – 535.

    теніс Олександр Долгополов
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