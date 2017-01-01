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    Джошуа після бою з Кличком згадав Україну у своїй промові

    • Сьогодні, 11:27
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    Джошуа подякував всім уболівальникам

    Британський боксер Ентоні Джошуа, який переміг Володимира Кличка у чемпіонському бою 29 квітня, згадав Україну в своїй промові.

    «Я не ідеальний, але я стараюсь... Хочу подякувати всім уболівальникам... Особлива повага Володимиру Кличку за участь у цьому бою. Прошу вас проявити до нього максимальну повагу!.. Я неймовірно емоційний зараз... Лондоне, Україно, Німеччино, я люблю вас, дуже дякую!» – сказав Джошуа після бою.





    спорт Володимир Кличко бокс
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