Джошуа після бою з Кличком згадав Україну у своїй промові

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Джошуа подякував всім уболівальникам

Британський боксер Ентоні Джошуа, який переміг Володимира Кличка у чемпіонському бою 29 квітня, згадав Україну в своїй промові.

«Я не ідеальний, але я стараюсь... Хочу подякувати всім уболівальникам... Особлива повага Володимиру Кличку за участь у цьому бою. Прошу вас проявити до нього максимальну повагу!.. Я неймовірно емоційний зараз... Лондоне, Україно, Німеччино, я люблю вас, дуже дякую!» – сказав Джошуа після бою.











