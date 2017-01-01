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    ФЛАУ була вимушена вибачитися перед IAAF і WADA

    • Сьогодні, 15:33
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    Федерація легкої атлетики України поквапилася з оголошенням «допінг амністії»

    Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) принесла свої вибачення Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) і ВАДА (WADA).

    Причиною стало поява на сайті ФЛАУ 3-го квітня інформації про «допінг амністію», в результаті якої спортсменам, які зізналися у вживанні заборонених препаратів, гарантувалися конфіденційність і відсутність дискваліфікації.

    «Якщо після цієї дати (3-го квітня ) допінг-тести кого-небудь з атлетів дадуть позитивний результат, до них не будуть застосовуватися правила IAAF, які дають право на пом'якшення санкції.

    Навпаки, факт невизнання в установлений для цього період буде розцінено як обтяжуюча обставина », - говорилося в заяві, опублікованій на офіційному сайті ФЛАУ.

    Така політика суперечить правилам IAAF, організація звернулася в ФЛАУ за роз'ясненнями.

    «Ми попросили роз'яснень від української федерації. Вони відповіли, що текст на сайті був невірним резюме семінару для членів збірної України з легкої атлетики, проведеного в березні. Вони запевнили, що не будуть робити нічого, що суперечить кодексу WADA або правилам IAAF. Вони принесли вибачення за те, що сталося непорозуміння і видалили текст зі свого сайту », - відмітив  представник IAAF Кріс Тернер.

    Джерело: sport.ua

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