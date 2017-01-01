Головний тренер «Шахтаря» Фонсека є одним з основних кандидатів на пост наставника ПСЖ

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Після переможного дубля в чемпіонаті і Кубку України Паулу Фонсека може прийняти пропозицію паризького гранда

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека входить до числа основних кандидатів на пост головного тренера французького ПСЖ. Про це повідомляє авторитетне французьке видання l'Еquipe.

Влітку цього року ПСЖ, швидше за все, відправить у відставку Унаї Емері, а на його місце запросить нового фахівця. Пріоритетним варіантом для керівництва парижан є нинішній наставник «Монако» Леонарду Жардім, якого в той же час сватають в якості майбутнього наставника в лондонський «Арсенал».

У разі невдачі в переговорах з Жардімом ПСЖ може звернутися до варіанту з головним тренером «Шахтаря» Паулу Фонсекою. За підсумками нинішнього сезону ПСЖ програв «Монако» боротьбу за чемпіонство у Франції, а в Лізі чемпіонів вилетів в 1/8 фіналу від «Барселони», незважаючи на перемогу в першому матчі з рахунком 4:0. На "Камп Ноу» у матчі-відповіді парижани зазнали нищівної поразки 1:6. 44-річний Паулу Фонсека очолив «Шахтар» влітку минулого року замість Мірчі Луческу, який пішов у «Зеніт». У своєму дебютному сезоні португалець виграв з новою командою чемпіонат та Кубок України.

Вчора донеччани у фінальному матчі Кубка обіграли «Динамо» з рахунком 1:0.

Чинний контракт Фонсеки з гірниками розрахований до літа 2018 року.







Джерело: УНІАН