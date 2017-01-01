Ігор Суркіс про матч «Динамо» - «Шахтар»: Будьмо відвертими, цей матч вже нічого не вирішував

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Президент столичного клубу Ігор Суркіс розповів про центральний матч Прем'єр-ліги

Президент «Динамо» Ігор Суркіс поділився своїми думками про поразку киян від «Шахтаря» (0:1) у 26-му турі УПЛ.

«Привітався з хлопцями, подякував їм за гру. Сказав, що десь не вистачило емоцій. Саме емоцій, а не майстерності. «Шахтар» був не той, яким ми звикли його бачити. Але й «Динамо» грало не на своєму максимумі. Хоча прийшла така кількість вболівальників, і хотілося б, щоб команда порадувала забитими м'ячами.

Будьмо відвертими, цей матч вже нічого не вирішував. Хотілося побачити просто красиву, якісну гру.

Останні 10 років «Шахтар» має сильніший склад, ніж «Динамо»? Не можу вибирати по лініях, хто у «Шахтаря» сильніший чи слабкіший. За останні роки Шахтар більше ставав чемпіоном, значить, вони сильніші. Про силу складу можуть судити лише тренери.

Якщо порівнювати осінній склад і теперішній, то це два різні склади. Зараз грає Шепєлєв, Циганков, Бєсєдін став гравцем основи, два нових захисника. Не буває такого, що 5 чоловік входять в склад і команда починає грати по-іншому.

Думаю, Ребров на правильному шляху. У нас ще є залишок чемпіонату, матчі Кубка України. Оцінимо якість гри і будемо робити висновки», – сказав Суркіс.

Нагадаємо, «Шахтар» мінімально переміг «Динамо».





Джерело: football24.ua