Ліонель Мессі забив 500 голів за «Барселону»

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Найбільша частина голів аргентинця прийшлася на чемпіонат Іспанії — 343

Ліонель Мессі в матчі з «Реалом» оформив дубль, забивши ювілейний гол кар’єри у складі «Барселони». Переможний гол в компенсований час «Ель Класіко» став для Мессі 500-м у складі «синьо-гранатових» .

Найбільша частина голів аргентинця прийшлася на чемпіонат Іспанії — 343, потім 94 голи були забиті у ворота суперників в рамках Ліги чемпіонів, 43 протягом Кубка Іспанії, 12 в Суперкубку Іспанії, а також 5 м’ячів на чемпіонатах світу і 3 в Суперкубках УЄФА.

Примітно, що показник Мессі в 12 забитих м’ячів є найкращим в історії Суперкубка Іспанії. Найближчий переслідувач аргентинця Рауль Гонсалес (7 голів) вже завершив кар’єру.

Окрім того, нападник «Барселони» є кращим голеадором в історії чемпіонату Іспанії. Найближчий конкурент Мессі — Кріштіану Роналду, попри 279 голів відстає від аргентинця на 64 м’ячі.

Нагадаємо, що вчора «Барселона» перемогла «Реал» — 3:2.