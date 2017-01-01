Наставник «Шахтаря» звинуватив арбітрів у виліті команди з Ліги Європи

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Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека поспілкувався з журналістами після поразки його команди в матчі проти іспанської «Сельти» з рахунком 0:2

Наставник донецького клубу Паулу Фонсека, зокрема, розкритикував роботу арбітрів, зазначивши при цьому майстерність суперника. «Сельта» - це велика команда, вони добре грають. Правда, сьогодні ми зазнали поразки від іншої команди - команди арбітрів. Судді поставили пенальті, який є справжньою ганьбою. Ніякого пенальті не було, а наш гол був абсолютно чистим. Це просто ганьба», - заявив Фонсека.

У повторному матчі 1/16 фіналу «Сельта» в додатковий час перемогла донецький «Шахтар» з загальним рахунком 2:1 і пройшла до наступного раунду.