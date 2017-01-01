«Шахтар» сенсаційно вилетів із Ліги Європи

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Іспанська «Сельта» перемогла «Шахтар» в Харкові

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи донецький «Шахтар» програв іспанській «Сельті» з рахунком 0:2 і вилетів з Ліги Європи.

Впродовж матчу рахунок залишався нульовим. Щоправда, нічия влаштовувала «Шахтар», зважаючи на перемогу у попередній зустрічі.

На 90 хв матчу арбітр призначив суперечливий пенальті після контакту нападника іспанців Йона Гвідетті з голкіпером Андрієм П'ятовим. До м'яча підійшов Яго Аспас, який з легкістю забив гол у ворота «Шахтаря» - 0:1.

Перший матч в Іспанії завершився з аналогічним рахунком, тому долю матчу мав вирішити додатковий час.

Вже у другому овертаймі «Сельта» забила ще один м'яч - на 109 хв відзначився Густаво Кабраль. Цей гол вивів іспанців у наступний раунд Ліги Європи, а «Шахтар» який вважався одним з фаворитів турніру припинив боротьбу.