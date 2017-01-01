Никифоров виграв бронзову медаль чемпіонату Європи у приміщенні

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Вже у першій спробі українець приземлився на позначці 8,01 м

приніс збірній України третю медаль чемпіонату Європи-2017 у приміщенні. У секторі для стрибків у довжину він виграв «бронзу».

Вже у першій спробі Никифоров приземлився на позначці 8,01 м, з якими посідав третю позицію аж до четвертої спроби. Саме тоді стрибком на 8,07 м він піднявся на одну сходинку. Вище був лише швед Мікель Торнеус (8,08 м).

Зміни у першій трійці відбулися після заключної спроби. Никифоров у ній показав 7,77 м. Албанець Ізмір Смайлай, який на той момент був третім, стрибнув на 8,08. І відтіснив Никифорова знову на третю сходинку. Більше того, за другим стрибком (8,02 м проти 7,94 м) він обходив і Торнеуса. Все залежало від заключної спроби шведа. У ній він показав 7,98 м і залишився другим. А чемпіоном Європи у приміщенні з національним рекордом став Ізмір Смайлай.

Ще дві бронзові медалі виграли Марина Килипко зі стрибків з жердиною і Юлія Левченко зі стрибків у висоту.

Джерело: Федерація легкої атлетики України