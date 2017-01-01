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    Офіційно: У КНДР відібрали право проведення ЧС-2017 з дзюдо

    • Сьогодні, 12:08
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    Юніорський чемпіонат світу 2017 року з дзюдо перенесено зі столиці Північної Кореї Пхеньяна у хорватський Загреб

    Рішення Міжнародної федерації дзюдо позбавити КНДР права проведення турніру викликане напруженою політичною обстановкою навколо країни.

    Зазначається, що виникають складнощі зі зв’язком КНДР з рештою світу.

    Окрім того, багато команд-учасниць відмовляться від участі у турнірі в цій країні.

    Додамо, що згідно з прийнятим рішенням, турнір у столиці Хорватії відбудеться 18–22 жовтня нинішнього року. Нагадаємо, що сьогодні ми вже повідомляли, що у Росії можуть відібрати футбольний чемпіонат світу.

    Джерело: champion.com.ua

    спорт дзюдо
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