Офіційно: У КНДР відібрали право проведення ЧС-2017 з дзюдо
- Сьогодні, 12:08
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Юніорський чемпіонат світу 2017 року з дзюдо перенесено зі столиці Північної Кореї Пхеньяна у хорватський Загреб
Рішення Міжнародної федерації дзюдо позбавити КНДР права проведення турніру викликане напруженою політичною обстановкою навколо країни.
Зазначається, що виникають складнощі зі зв’язком КНДР з рештою світу.
Окрім того, багато команд-учасниць відмовляться від участі у турнірі в цій країні.
Додамо, що згідно з прийнятим рішенням, турнір у столиці Хорватії відбудеться 18–22 жовтня нинішнього року. Нагадаємо, що сьогодні ми вже повідомляли, що у Росії можуть відібрати футбольний чемпіонат світу.
Джерело: champion.com.ua