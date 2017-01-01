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    Олімпійська чемпіонка Харлан виступить на Кубку світу в Тунісі

    • Сьогодні, 17:42
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    Українська фехтувальниця відновилася після операції

    Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях українка Ольга Харлан  в своєму Facebook заявила про повернення на міжнародну арену після перенесеної в жовтні минулого року операції на плечі. Харлан виступить на етапі Кубка світу в Тунісі, який стартує 14 травня.

    «Багато сил витрачено на те, щоб повернутися після операції ... Цими вихідними у мене перші офіційні міжнародні змагання - етап Кубка Світу в Тунісі.

    Знаю, повернення на доріжку буде нелегким, але я впевнена в собі. Тим більше, коли у мене така підтримка, в особі моїх тренерів і дівчат з команди. Ну і, звичайно ж, всіх людей - хто за мене вболіває! »

    Першими після травми українськими змаганнями для Харлан був "Турнір найсильніших", де вона взяла бронзу, поступившись у півфіналі Олені Кравацькій.

    На Кубку світу в Тунісі в заявці України, крім Харлан, також Олена Кравацька, Олена Вороніна і Ольга Жовнір.

    Джерело: xsport.ua

    Ольга Харлан фехтування на шпагах
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