Павелко замінив президента УЄФА Чеферіна в комітеті ФІФА

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Президент ФФУ Андрій Павелко став членом дисциплінарного комітету ФІФА

Делегати Конгресу ФІФА підтримали пропозицію президента організації Джанні Інфантіно і проголосували за новий склад Дисциплінарного комітету, який буде працювати наступні 4 роки. Кандидатуру Андрія Павелко вніс напередодні на розгляд Ради ФІФА президент УЄФА Александер Чеферін.

Раніше в дисциплінарному комітеті ФІФА працював сам Чеферін, але, після його обрання керівником УЄФА, він запропонував передати свої повноваження Андрію Павелку.

За словами президента ФФУ, який отримав високу посаду в ФІФА, для нього це велика честь і велика відповідальність. «Ми тісно співпрацюємо з Александером Чеферіном з самого початку його президентства, Україна є надійним союзником президента УЄФА в проведенні системних реформ в європейському футболі», – зазначив Андрій Павелко.

Рішення Конгресу ФІФА стало історичним для України. Адже раніше представники нашої країни ніколи не займали посад в комітетах Міжнародної футбольної організації.

Андрій Павелко впевнений, що це чудова нагода не лише представляти Україну в ФІФА, але і обмінюватися унікальним досвідом з колегами з інших країн.

«Ми зробимо все можливе, щоб переймати та впроваджувати в Україні найкращі напрацювання світового футбольного співтовариства, навчати вітчизняних фахівців і закласти фундамент для принципового поліпшення роботи українських дисциплінарних органів. Поява представництва України в ФІФА буде сприяти успішному реформуванню нашої футбольної системи», – зазначив президент ФФУ.

Джерело: ua-football.com