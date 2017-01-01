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    Павелко замінив президента УЄФА Чеферіна в комітеті ФІФА

    • Сьогодні, 15:46
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    Президент ФФУ Андрій Павелко став членом дисциплінарного комітету ФІФА

    Делегати Конгресу ФІФА підтримали пропозицію президента організації Джанні Інфантіно і проголосували за новий склад Дисциплінарного комітету, який буде працювати наступні 4 роки. Кандидатуру Андрія Павелко вніс напередодні на розгляд Ради ФІФА президент УЄФА Александер Чеферін.

    Раніше в дисциплінарному комітеті ФІФА працював сам Чеферін, але, після його обрання керівником УЄФА, він запропонував передати свої повноваження Андрію Павелку.

    За словами президента ФФУ, який отримав високу посаду в ФІФА, для нього це велика честь і велика відповідальність. «Ми тісно співпрацюємо з Александером Чеферіном з самого початку його президентства, Україна є надійним союзником президента УЄФА в проведенні системних реформ в європейському футболі», – зазначив Андрій Павелко.

    Рішення Конгресу ФІФА стало історичним для України. Адже раніше представники нашої країни ніколи не займали посад в комітетах Міжнародної футбольної організації.

    Андрій Павелко впевнений, що це чудова нагода не лише представляти Україну в ФІФА, але і обмінюватися унікальним досвідом з колегами з інших країн.

    «Ми зробимо все можливе, щоб переймати та впроваджувати в Україні найкращі напрацювання світового футбольного співтовариства, навчати вітчизняних фахівців і закласти фундамент для принципового поліпшення роботи українських дисциплінарних органів. Поява представництва України в ФІФА буде сприяти успішному реформуванню нашої футбольної системи», – зазначив президент ФФУ.

    Джерело: ua-football.com

    УЄФА футбол ФФУ Андрій Павелко
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