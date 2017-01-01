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    Перша медаль Насірова: українка виграла «золото» на чемпіонаті Європи з дзюдо в Польщі

    • Сьогодні, 19:32
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    Нагороду найвищої проби здобула 16-річна Дар'я Білодід

    В перший же день чемпіонату континенту з дзюдо у Варшаві збірна України виграла золоту медаль, повідомляє офіційний сайт турніру. 16-річна Дар'я Білодід принесла Україні першу вищу нагороду чемпіонату Європи-2017.

    Киянка, якій 16 років виповнилося у жовтні 2016-го, не програла на турнірі жодної сутички у ваговій категорії до 48 кг.

    На шляху до фіналу Білодід здолала більш досвідчених росіянку Марію Персідську, сербку Міліцу Ніколіч та угорку Єву Черновєцкі. У вирішальній сутичці юна українка зустрілася з іще однією росіянкою Іриною Долговою. В основний час суперниці не змогли виконати результативні прийоми, і доля золота вирішувалася на golden score.

    На 17-й секунді Дар'я успішно кинула суперницю і стала чемпіонкою Європи. Відзначимо, що в цій ваговій категорії виступала ще одна українка Марина Черняк, яка змогла дістатися до сутички за бронзу, але поступилася.

    Нагадаємо, що 17 квітня  президентом федерації дзюдо став екс-голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров. 

    Джерело: УНІАН

    спорт Роман Насіров дзюдо
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