Перша медаль Насірова: українка виграла «золото» на чемпіонаті Європи з дзюдо в Польщі

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Нагороду найвищої проби здобула 16-річна Дар'я Білодід

В перший же день чемпіонату континенту з дзюдо у Варшаві збірна України виграла золоту медаль, повідомляє офіційний сайт турніру. 16-річна Дар'я Білодід принесла Україні першу вищу нагороду чемпіонату Європи-2017.

Киянка, якій 16 років виповнилося у жовтні 2016-го, не програла на турнірі жодної сутички у ваговій категорії до 48 кг.





На шляху до фіналу Білодід здолала більш досвідчених росіянку Марію Персідську, сербку Міліцу Ніколіч та угорку Єву Черновєцкі. У вирішальній сутичці юна українка зустрілася з іще однією росіянкою Іриною Долговою. В основний час суперниці не змогли виконати результативні прийоми, і доля золота вирішувалася на golden score.

На 17-й секунді Дар'я успішно кинула суперницю і стала чемпіонкою Європи. Відзначимо, що в цій ваговій категорії виступала ще одна українка Марина Черняк, яка змогла дістатися до сутички за бронзу, але поступилася.

Нагадаємо, що 17 квітня президентом федерації дзюдо став екс-голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

Джерело: УНІАН