Підгрушна – найкраща спортсменка лютого в Україні

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Для капітана жіночої збірної це вже сьоме звання найкращої спортсменки місяця

Національний олімпійський комітет визнавнайкращою спортсменкою місяця в лютому.

Перший тренер спортсменки Олег Бунт, а також старший тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепец удостоїлися звання найкращого тренера місяця.

Підгрушна отримала нагороду за успішний виступ на чемпіонаті світу з біатлону в Хохфільцені. На вирішальному етапі жіночої естафети олімпійська чемпіонка Сочі боролася на останньому колі з Габриэлою Коукаловою і Марі Дорен Абер за друге місце і за рахунок грамотної тактики зуміла обійти іменитих конкуренток. У підсумку наша команда в складі Ірини Варвинець, Анастасії Меркушіної, Юлії Джими і Олени Підгрушної взяла "срібло".

Для капітана жіночої біатлонної збірної це вже сьоме звання найкращої спортсменки місяця. Лідерами за цим показником залишаються шаблістка Ольга Харлан (9 разів) і гімнаст Олег Верняєв (8 разів).

Джерело: segodnya.ua