ФК «Полтава» оголосить про припинення існування через заборону ФФУ на проведення гри з «Шахтарем» на своєму стадіоні
- Сьогодні, 11:14
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Леонід Соболєв, ФК «Полтава»
За останніх кілька років президент клубу Соболєв неодноразово погрожував зняти команду з участі в змаганняхПрезидент ФК «Полтава» Леонід Соболєв заявив, що сьогодні о 14:00 оголосить про припинення існування клубу. Незважаючи на вимогу з боку ФФУ провести кубковий матч на стадіоні імені Бутовського, де грає свої матчі команда Прем'єр-ліги полтавська «Ворскла» або будь-якому іншому стадіоні, ФК «Полтава» не має наміру грати проти донеччан в якомусь іншому місці. Понад те, за інформацією «Футбол 1», президент ФК «Полтава» Леонід Соболєв на передматчевій нараді сказав, що о 14:00 планує зібрати вболівальників і оголосить про те, що клуб припиняє існування.
Примітно, але будучи президентом полтавського клубу, за останніх кілька років Соболєв неодноразово погрожував зняти команду з участі в змаганнях у Першій лізі. Вчора ж у відповідь на вимоги з боку ФФУ він говорив про те, що вважає нормальним стан газону на стадіоні «Локомотив» для проведення гри з «Шахтарем». Уже тоді Соболєв звертав увагу, що о 14:00 (час початку матчу з гірниками) громадськість почує його позицію з цього приводу. Вчора ввечері на офіційному сайті ФК «Полтава» керівництво клубу повідомило, що продовжує підготовку до поєдинку з «Шахтарем» на домашній арені. Серед основних причин відмови підкорятися вимогам ФФУ вказується, що жоден з членів спільного засідання Комітету ФФУ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань разом з дирекцією УПЛ не був присутній на полі стадіону «Локомотив». Керівництво полтавчан вважає, що прийняття рішень про перенесення матчів не входить до компетенції цього комітету.
Нагадаємо, що ФФУ заборонила проводити матч «Полтава» – «Шахтар» в 1/4 фіналу Кубка України через стан поля.
Нагадаємо, що ФФУ заборонила проводити матч «Полтава» – «Шахтар» в 1/4 фіналу Кубка України через стан поля.
Джерело: sportarena.com