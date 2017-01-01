ФК «Полтава» оголосить про припинення існування через заборону ФФУ на проведення гри з «Шахтарем» на своєму стадіоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леонід Соболєв, ФК «Полтава»

За останніх кілька років президент клубу Соболєв неодноразово погрожував зняти команду з участі в змаганнях

Президент ФК « Полтава » Леонід Соболєв заявив, що сьогодні о 14:00 оголосить про припинення існування клубу. Незважаючи на вимогу з боку ФФУ провести кубковий матч на стадіоні імені Бутовського, де грає свої матчі команда Прем'єр-ліги полтавська « Ворскла » або будь-якому іншому стадіоні, ФК « Полтава » не має наміру грати проти донеччан в якомусь іншому місці. Понад те, за інформацією « Футбол 1 » , президент ФК « Полтава » Леонід Соболєв на передматчевій нараді сказав, що о 14:00 планує зібрати вболівальників і оголосить про те, що клуб припиняє існування.

Примітно, але будучи президентом полтавського клубу, за останніх кілька років Соболєв неодноразово погрожував зняти команду з участі в змаганнях у Першій лізі. Вчора ж у відповідь на вимоги з боку ФФУ він говорив про те, що вважає нормальним стан газону на стадіоні « Локомотив » для проведення гри з « Шахтарем » . Уже тоді Соболєв звертав увагу, що о 14:00 (час початку матчу з гірниками) громадськість почує його позицію з цього приводу. Вчора ввечері на офіційному сайті ФК « Полтава » керівництво клубу повідомило, що продовжує підготовку до поєдинку з « Шахтарем » на домашній арені. Серед основних причин відмови підкорятися вимогам ФФУ вказується, що жоден з членів спільного засідання Комітету ФФУ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань разом з дирекцією УПЛ не був присутній на полі стадіону « Локомотив » . Керівництво полтавчан вважає, що прийняття рішень про перенесення матчів не входить до компетенції цього комітету.



Нагадаємо, що ФФУ заборонила проводити матч « Полтава » – « Шахтар » в 1/4 фіналу Кубка України через стан поля.

Джерело: sportarena.com