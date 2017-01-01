Промоутер Джошуа розповів про п'ять країн, де може пройти реванш з Кличком

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Поєдинок може відбутися в Китаї, Уельсі, США, Катарі та ОАЕ

Едді Хырн, що представляє інтереси чемпіона світу за версіями IBF, WBA і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, розповів, в яких країнах може пройти реванш його підопічного з Володимиром Кличком, а також прояснив ситуацію з поєдинком проти Кубрата Пулєва, повідомляє Братство Кличко з посиланням на The Sun.

Як відзначив Хырн, поки команда Джошуа чекає рішення Володимира Кличка відносного можливого матчу-реваншу, опція якого прописана в контракті на перший бій між боксерами. «Якщо Володимир прийме рішення не проводити матч-реванш з Ентоні, ми влаштуємо бій з Пулєвим, поза всяких сумнівів, - цитує Хірна англійське видання. – Як сказав менеджер Володимира Кличка Бернд Бенте, українець проведе два тижні зі своєю родиною, а потім прийме рішення. Я розглядаю різні варіанти, але поки ми чекаємо на рішення Кличка, оскільки повинні розуміти терміни і можливості».

За словами Хірна, в якості місць можливого проведення реваншу розглядаються не тільки Китай і Уельс. «Ми думаємо про Китай і Кардіффі, але також розглядаємо варіанти з проведенням бою в Лас-Вегасі, Дубаї або Катарі. Якщо будуть запропоновані великі гроші, то бажання провести матч-реванш стане ще більшим. Але це має бути дійсно варта пропозиція. До кінця червня ми вже повинні розуміти, куди треба рухатися». Що стосується обов'язкового захисту Джошуа поясу IBF в бою з Пулєвим, то Хірн сподівається, в разі згоди Володимира на матч-реванш, домогтися відстрочки. «Ми могли б переконати Пулєва трохи почекати, якщо домовимося про другий бій з Кличком. Я розмовляв з промоутером Пулєва Калле Зауерландом, з яким ми добре знайомі. Якщо ми знову отримуємо бій проти Кличка, то ми або відмовляємося від титулу IBF або домовляємося з Пулєвим. Але рано чи пізно Ентоні доведеться битися з Пулєвим. Якщо бій з Пулєвим не буде наступним для Ентоні, він буде битися з ним після поєдинку з Кличком».

Нагадаємо, що 29 квітня в Лондоні на легендарному стадіоні «Вемблі» Кличко програв бій Джошуа нокаутом в 11-му раунді









