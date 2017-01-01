«Шахтар» готується до фінального матчу Кубка України з «Динамо» без серйозних втрат

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За винятком нападника Андрія Борячука всі гірники в строю

Донецький «Шахтар» готується до фіналу Кубка України проти київського «Динамо» без значних втрат, повідомляє офіційний сайт гірників. Єдиним футболістом, що займається окремо, залишається форвард Андрій Борячук. Він продовжує відновлення після пошкодження. Інші гравці займалися вранці в понеділок у звичайному режимі. Низка футболістів донецької команди не грали в минулому поєдинку 29-го туру Прем'єр-ліги з «Чорноморцем» (3:0).

Через дискваліфікацію пропускав матч капітан Даріо Срна. Перебували в запасі і так і не вийшли на поле Факундо Феррейра, Ісмаїлі і Марлос, а Максим Малишев з'явився на полі на 64-й хвилині, замінивши Віктора Коваленка.

Завтра в першій половині дня чемпіон країни вирушить до Харкова, а на вечір у «оранжево-чорних» заплановане тренування на ОСК «Металіст». Фінал Кубка України між «Шахтарем» і «Динамо» відбудеться в Харкові 17 травня і розпочнеться о 21:00.

Арбітром поєдинку призначено харків'янина Костянтина Труханова.