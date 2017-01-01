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    Стаховський і Молчанов стали фіналістами тенісного турніру в Узбекистані

    • Сьогодні, 10:43
    • Розсилка

    У фінальному поєдинку українці зустрінуться з третьою парою змагань

    На тенісному турнірі категорії челленджер, що триває у місті Карші (Узбекистан), український дует тенісистів вийшов до фіналу парного розряду.

    Сергій Стаховський разом із Денисом Молчановим в 1/2 фіналу обіграли двох сіяних турніру росіян Михайла Елгіна та Олександра Кудрявцева – 7:6 (1), 6:4.

    Зазначимо, що у чвертьфіналі змагань наші тенісисти святкували перемогу над четвертими сіяними – дуетом з Білорусі Ярослав Шило/Сергій Бетов.

    Додамо також, у фінальному поєдинку Сергій і Денис зустрінуться з третьою парою змагань – німцем Кевіном Кравіцом та іспанцем Адріаном Менендес-Масейрасом.

    Нагадаємо, напередодні в одиночному розряді Стаховський програв індійцеві у чвертьфіналі турніру в Карші.

    Джерело: УНН

    Сергій Стаховський теніс Денис Молчанов
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