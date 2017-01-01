Світоліна обіграла переможницю Ролан Гаррос і вийшла у фінал турніру в Римі

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Українка очолить чемпіонську гонку WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у фінал престижного турніру в Римі, Італія, з призовим фондом в 3 076 495 євро.

В 1/2 фіналу турніру перша ракетка України обіграла діючу переможницю Ролан Гаррос іспанку Гарбіньє Мугурусу.

За рахунку 4: 1 в першому сеті на користь Світоліної Гарбіньє Мугуруса відмовилася продовжувати матч.

За перемогу в турнірі Еліна посперечається з румунською тенісисткою Сімоною Халеп. Незважаючи на результат у фіналі, українка очолить чемпіонську гонку WTA.

Джерело: segodnya.ua