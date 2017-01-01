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    Світоліна обіграла переможницю Ролан Гаррос і вийшла у фінал турніру в Римі

    • Сьогодні, 21:18
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    Українка очолить чемпіонську гонку WTA

    Українська тенісистка Еліна Світоліна  вийшла у фінал престижного турніру в Римі, Італія, з призовим фондом в 3 076 495 євро.

    В 1/2 фіналу турніру перша ракетка України обіграла діючу переможницю Ролан Гаррос іспанку Гарбіньє Мугурусу.

    За рахунку 4: 1 в першому сеті на користь Світоліної Гарбіньє Мугуруса відмовилася продовжувати матч.

    За перемогу в турнірі Еліна посперечається з румунською тенісисткою Сімоною Халеп. Незважаючи на результат у фіналі, українка очолить чемпіонську гонку WTA.

    Джерело: segodnya.ua

    теніс Еліна Світоліна
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