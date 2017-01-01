Світоліна вийшла до третього кола Ролан Гаррос



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українка в трьох сетах обіграла Цвєтану Піронкову

Перша ракетка України Еліна Світоліна подолала другий раунд "Ролан Гаррос".

Світоліна, посіяна на турнірі під п'ятим номером, у трьох сетах обіграла болгарську тенісистку Цвєтану Піронкову – 3:6, 6:3, 6:2.

Тенісистки провели на корті 1 годину 50 хвилин. Світоліна зробила один ейс, 32 «віннера» і сім брейків при п'яти вимушених і 28-ми невимушених помилках. На рахунку Піронковій дві подачі навиліт, 25 активно виграних м'ячів і п'ять брейків при одній подвійний і 26-ти невимушених помилках.

Далі Еліна зіграє з польською суперницею Магдою Лінетт, яка займає 94-те місце в рейтингу WTA. Раніше тенісистки не грали між собою.

Нагадаємо, в першому колі Roland Garros Світоліна обіграла Ярославу Шведову.



Напередодні до третього кола французького «мейджори» пробилася ще одна українка - Леся Цуренко, - яка обіграла росіянку Катерину Макарову.

Джерело: segodnya.ua