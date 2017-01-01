Світові та європейські рекорди, встановлені до 2005 року, може бути анульовано

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Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій розгляне запропоновані поправки проектної комісії в серпні 2017 року

Багато світових та європейських рекордів у легкій атлетиці може бути переписано. Європейська легкоатлетична асоціація (EAA) на Раді в Парижі прийняла рекомендації проектної групи, яка займалася питаннями достовірності найвищих досягнень у цьому виді спорту. Висновки комісії було підтримано одностайно.

Висновок проектної групи буде направлено в IAAF, і над імплементацією нових правил з фіксації рекордів працюватиме вже дві організації.

Весь цей процес називається EAA радикальним. В підсумку він повинен глобально змінити список світових і європейських рекордів. Зокрема, всі найвищі досягнення, встановлені до 2005 року, може бути анульовано.

Під загрозою опиняються рекорди, встановлені датчанином Вілсоном Кіпкетерем на 800-метрівці (1997 рік – європейський рекорд), британцями Коліном Джексоном на 110 метрах з бар'єрами (1993 рік – європейський рекорд) і Джонатаном Едвардсом у потрійному стрибку (1995 рік – світовий рекорд ). Також зі списку досягнень можуть викреслити всі результати знаменитої Поли Редкліфф (європейські рекорди в бігу на 10 000 м, 15 км, а також у напівмарафоні і марафоні).

Всі рекорди легкоатлетів з НДР, ймовірно, також буде виключено, особливо з урахуванням того, що більшість з них було встановлено в той період, коли держава надавала підтримку розвитку допінг-системи в країні.

Зазначимо, що українські спортсмени є авторами кількох світових і європейських рекордів, встановлених до 2005 року. Серед них – Інеса Кравець (світовий рекорд у потрійному стрибку – 1995 рік), Юрій Сєдих (світовий рекорд у метанні молота – 1986 рік), Марія Пінігіна і Ольга Бризгіна (співавтори світового рекорду в естафеті 4х400 метрів – 1988 рік), а також Сергій Бубка (світовий рекорд у стрибках з жердиною на відкритих стадіонах – 1994 рік).

Всі зміни в списку світових рекордів має бути схвалено IAAF.

Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій розгляне запропоновані поправки проектної комісії в серпні 2017 року.

Джерело: mir-la.com