У Росії припинили будувати арену ЧС-2018, робітникам не платять уже 5 місяців

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Кілька сотень будівельників головного об’єкта чемпіонату світу не отримують гроші на протязі п’яти місяців

Будівельники «Ростов-Арени», яка прийматиме матчі ЧС-2018, влаштували страйк через невиплату зарплати протягом п'яти місяців.

Про це повідомляє DonDay.ru. За інформацією джерела, фахівці різних сфер домагаються у керівництва повного розрахунку із заробітної плати. Вони заявили, що не приступлять до роботи, поки не почнуть отримувати гроші.

«Ми зрозуміли, що нам ніхто не збирається платити. Ми не можемо відправити ні копійки нашим сім'ям. Доходить до того, що нам нема за що купити їжу», - розповідає монтажник, який не захотів назвати своє ім'я.

За його словами, ніхто з керівництва не зробив спроби домовитися з «бунтарями».

Зараз на стадіоні «Ростов-Арена» триває укладання щебеневої основи футбольного поля. Будівельна готовність стадіону - 76%. Центр поля готовий для укладання інженерних комунікацій, завершені залізобетонні роботи та монтаж металоконструкцій покрівлі стадіону. Завершитися роботи повинні до червня.

Це вже не перша акція протесту будівельників. Так, в 2016 році близько 700 осіб вийшли на масовий страйк.

Футбольну арену до чемпіонату світу з футболу 2018 року в Ростові будує фірма російського мільярдера Араса Агаларова. Статок 60-річного Агаларова в 2016 році Forbes оцінив у $1,2 млрд, що дозволило йому посісти 55 місце серед найбагатших російських бізнесменів.

Джерело: Еспресо ТВ