Українець Пелешенко став чемпіоном Європи з важкої атлетики

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Наш важкоатлет став першим у ривку і показав другий результат у поштовху

Український важкоатлет Олександр Пелешенко став чемпіоном Європи 2017 року у ваговій категорії до 85 кг.

Наш спортсмен став кращим з загальним результатом 386 кг. У ривку Олександр показав результат 175 кг, а у поштовху підняв 211 кг, завоювавши відповідно мале "золото" і "срібло".

Друге місце посів росіянин Артем Окулов – його сумарний результат 377 кг (165+212).

Нагадаємо, раніше мале "золото" у ривку завоювала ще одна українка Ірина Деха.

Джерело: segodnya.ua