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    Українець Пелешенко став чемпіоном Європи з важкої атлетики

    • Сьогодні, 09:04
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    Наш важкоатлет став першим у ривку і показав другий результат у поштовху

    Український важкоатлет Олександр Пелешенко став чемпіоном Європи 2017 року у ваговій категорії до 85 кг.

    Наш спортсмен став кращим з загальним результатом 386 кг. У ривку Олександр показав результат 175 кг, а у поштовху підняв 211 кг, завоювавши відповідно мале "золото" і "срібло".

    Друге місце посів росіянин Артем Окулов – його сумарний результат 377 кг (165+212).

    Нагадаємо, раніше мале "золото" у ривку завоювала ще одна українка Ірина Деха.

    Джерело: segodnya.ua

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