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    Українка Марченко перемогла росіянку у фіналі чемпіонату Європи зі стрільби з лука

    • Сьогодні, 17:19
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    Матч проти Євгенії Тимофєєвої завершився розгромом з рахунком 6:0

    У французькому Віттелі завершився чемпіонат Європи зі стрільби з лука, де у фіналі жіночих одиночних змагань перемогла українка Вероніка Марченко.

    Наша спортсменка з рахунком 6:0 обіграла Євгенію Тимофєєву з Росії. Українка виграла три сети поспіль з рахунком 2:0 і здобула дострокову перемогу в матчі з чотирьох сетів.

    У поєдинку за 3-е місце і бронзову медаль ще одна українка Лідія Січенікова програла Ангелін Коенде з Франції з рахунком 4:6.


    Джерело: УНІАН

    спорт стрільба з лука
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