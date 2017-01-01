Українка Марченко перемогла росіянку у фіналі чемпіонату Європи зі стрільби з лука

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Матч проти Євгенії Тимофєєвої завершився розгромом з рахунком 6:0

У французькому Віттелі завершився чемпіонат Європи зі стрільби з лука, де у фіналі жіночих одиночних змагань перемогла українка Вероніка Марченко.

Наша спортсменка з рахунком 6:0 обіграла Євгенію Тимофєєву з Росії. Українка виграла три сети поспіль з рахунком 2:0 і здобула дострокову перемогу в матчі з чотирьох сетів.

У поєдинку за 3-е місце і бронзову медаль ще одна українка Лідія Січенікова програла Ангелін Коенде з Франції з рахунком 4:6.







Джерело: УНІАН