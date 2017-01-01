Українка Марченко перемогла росіянку у фіналі чемпіонату Європи зі стрільби з лука
- Сьогодні, 17:19
-
Розсилка
Матч проти Євгенії Тимофєєвої завершився розгромом з рахунком 6:0
У французькому Віттелі завершився чемпіонат Європи зі стрільби з лука, де у фіналі жіночих одиночних змагань перемогла українка Вероніка Марченко.
Наша спортсменка з рахунком 6:0 обіграла Євгенію Тимофєєву з Росії. Українка виграла три сети поспіль з рахунком 2:0 і здобула дострокову перемогу в матчі з чотирьох сетів.
У поєдинку за 3-е місце і бронзову медаль ще одна українка Лідія Січенікова програла Ангелін Коенде з Франції з рахунком 4:6.
Джерело: УНІАН