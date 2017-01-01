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    Українка Світоліна потрапила до топ-10 найсильніших тенісисток світу

    • Сьогодні, 09:43
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    Українська професіональна тенісистка здобула перемогу у престижному турнірі WTA

    Еліна Світоліна вперше у своїй кар'єрі та в історії України піднялася на 10 позицію у рейтингу найсильніших тенісисток світу. 

    25 лютого Світоліна виграла трофей на престижному турнірі WTA серії Premier в Дубаї, завдяки чому 22-річна харків'янка піднялася на три позиції, випередивши у списку американку Вінус Вільямс, Петру Квітову з Чехії та британку Йоганну Конту.

    Як повідомляється, друга і третя "ракетки" України – киянки Леся Цуренко і Катерина Бондаренко посідають 50-те і 78-ме місця відповідно.

    Додамо, що рейтинг WTA очолює американка Серена Вільямс. Другою йде німкеня Анжеліка Кербер, третьою - Кароліна Плішкова з Чехії.



    Джерело: Укрінформ
    теніс Еліна Світоліна
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