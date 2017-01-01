Українка Волошина взяла золото на етапі Світової серії у Торонто
- Сьогодні, 12:05
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Нашій синхроністці не було рівних у змаганнях солістокАнна Волошиназавоювала золоту нагороду на четвертому етапі Світової серії з синхронного плавання, який приймає канадський Торонто. Українка показала найкращий результат у технічній програмі в змаганнях солістів.
Волошина виступала під композицію Ніни Матвієнко «Чарівна скрипка». Українка виконувала свою програму останньою і стала єдиною спортсменкою, кому судді поставили оцінку вище 90 балів – 90.8138. Анна змогла випередити канадку Жаклін Симоно (яка стала другою) на 0.8447 бала.
Зазначимо, що ці спортсменки перетиналися на Олімпійських іграх у Ріо в змаганнях дуетів. Тоді наша пара Волошина/Ананасова стала четвертою, а канадки Симоно/Томас показали сьомий результат.
Світова серія. Етап 4. Торонто, Канада
Соло. Технічна програма
1. Анна Волошина, УКРАЇНА 90.8138
2. Жаклін Симоно, Канада 89.9691
3. Даза Домінгес, Колумбія 73.1515
Джерело: xsport.ua