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    Українка Волошина взяла золото на етапі Світової серії у Торонто

    • Сьогодні, 12:05
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    Нашій синхроністці не було рівних у змаганнях солісток

    Анна Волошиназавоювала золоту нагороду на четвертому етапі Світової серії з синхронного плавання, який приймає канадський Торонто. Українка показала найкращий результат у технічній програмі в змаганнях солістів.

    Волошина виступала під композицію Ніни Матвієнко «Чарівна скрипка». Українка виконувала свою програму останньою і стала єдиною спортсменкою, кому судді поставили оцінку вище 90 балів – 90.8138. Анна змогла випередити канадку Жаклін Симоно (яка стала другою) на 0.8447 бала.

    Зазначимо, що ці спортсменки перетиналися на Олімпійських іграх у Ріо в змаганнях дуетів. Тоді наша пара Волошина/Ананасова стала четвертою, а канадки Симоно/Томас показали сьомий результат.

    Світова серія. Етап 4. Торонто, Канада

    Соло. Технічна програма

    1. Анна Волошина, УКРАЇНА 90.8138

    2. Жаклін Симоно, Канада 89.9691

    3. Даза Домінгес, Колумбія 73.1515

    Джерело: xsport.ua

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