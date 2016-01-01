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    Українка впевнено лідирує на чемпіонаті світу зі швидких шахів

    • Вчора, 22:17
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    Ганна Музичук зміцнила лідерство на ЧС в Досі після другого дня

    Українка Ганна Музичук зміцнила своє лідерство на чемпіонаті світу зі швидких шахів у Досі після другого дня змагань.

    У вівторок Музичук у 5-8-му турах здобула дві перемоги і ще дві партії звела внічию. Вона залишається на чолі турнірної таблиці з 7 балами.

    Слідом розташовуються росіянки Олександра Костенюк і Катерина Лагно (народилася у Львові і пізніше змінила громадянство), які здобули по перемозі і три рази зіграли внічию, у тому числі в очній зустрічі в 7-му турі. У росіянок стало по 5,5 бала. Така ж сума балів у Сарасадат Хадемальшар’єх з Ірану.

    У середу пройдуть заключні 9-12-й тури.

    У турнірі чоловіків на чемпіонаті світу перше місце також займає українець Василь Іванчук, який раніше обіграв чемпіона світу Магнуса Карлсена.

    Джерело: segodnya.ua

    шахи
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