Українські гімнастки завоювали 3 медалі у фіналах в Іспанії

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Всього наші грації везуть в Україну з Іспанії 4 медалі

Сьогодні, 4 червня, на Челлендж-Кап в Гвадалахарі завершилися фінали в окремих видах. Українські грації, які відібралися в три фінали, завоювали медаль в кожному з них.

Українські гімнастки у групових вправах, які напередодні завоювали срібну медаль у багатоборстві, сьогодні завоювали ще 2 в фіналах: бронзу в фіналі з 5 обручами (18,350) і срібло у фіналі з 3 м'ячами і 2 скакалками (18,350).

Лідер збірної Вікторія Мазур, яка відібралася у фінал з булавами з 3-им кваліфікаційним результатом, показала третій результат і в фіналі (16,400).

Всього наші грації везуть в Україну з Іспанії 4 медалі.

Джерело: Федерація гімнастики України