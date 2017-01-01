Шахи. Українець переміг на турнірі в Італії
- Сьогодні, 00:10
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Українець Юрій Вовк став переможцем турніру Open Internazionale del Salento в Галліполі (Італія)
Український гросмейстер Юрій Вовк, який набрав 7,5 очка з 9-ти можливих вийшов переможцем майстерного турніру А на VI Open Internazionale del Salento в Галліполі (Італія).
У заключному, 9-му турі львів'янин чорними фігурами обіграв в суботу, 27 травня, серба Миролюба Лазича.
Друге місце посів брат Юрія Вовка - Андрій, який за додатковими показниками випередив італійця Карло Д'яморе (обидва набрали по 6 очок).
Нагадаємо, український шахіст Зубов тріумфував на турнірі в Угорщині.
Джерело: Укрінформ