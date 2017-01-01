Український гросмейстер переміг на шаховому турнірі в Угорщині
- Сьогодні, 00:04
-
Розсилка
У міжнародних змаганнях брали участь 108 учасників
Український гросмейстер Олександр Зубов переміг на 36-му шаховому фестивалі у Залакароші (Угорщина).
Про це повідомляє Федерація шахів України.
У міжнародних змаганнях брали участь 108 учасників, серед яких — 29 гросмейстерів та 41 майстер.
Українець у 8-ми турах набрав 7 очок і став першим у турнірній таблиці. Стільки ж очок було у рейтинг-фаворита змагань — угорського гросмейстера Раппорта, протей ого додаткові показники були гіршими за Зубова.
Наступним серед інших п’яти українських шахістів, які брали участь у цьому турнірі, став гросмейстер Єфименко з 6-ма очками, що дозволило йому розділити 7-15 місця.
Нагадаємо, український шахіст Федорчук тріумфував на турнірі в Іспанії. Українець у підсумковій таблиці вів 7,5 очками з 9, з шістьма перемогами та трьома нічиїми, зайняв перший рядок.