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    Український гросмейстер переміг на шаховому турнірі в Угорщині

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    <span>Український гросмейстер Олександр Зубов</span>
    Український гросмейстер Олександр Зубов

    У міжнародних змаганнях брали участь 108 учасників

    Український гросмейстер Олександр Зубов переміг на 36-му шаховому фестивалі у Залакароші (Угорщина).

    Про це повідомляє Федерація шахів України.

    У міжнародних змаганнях брали участь 108 учасників, серед яких — 29 гросмейстерів та 41 майстер.

    Українець у 8-ми турах набрав 7 очок і став першим у турнірній таблиці. Стільки ж очок було у рейтинг-фаворита змагань — угорського гросмейстера Раппорта, протей ого додаткові показники були гіршими за Зубова.

    Наступним серед інших п’яти українських шахістів, які брали участь у цьому турнірі, став гросмейстер Єфименко з 6-ма очками, що дозволило йому розділити 7-15 місця.

    Нагадаємо, український шахіст Федорчук тріумфував на турнірі в Іспанії. Українець у підсумковій таблиці вів 7,5 очками з 9, з шістьма перемогами та трьома нічиїми, зайняв перший рядок.

    Український шахіст Федорчук тріумфував на турнірі в Іспанії

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