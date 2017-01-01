Українську шахістку Наталію Жукову дискваліфікували на три місяці

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Наша шахістка підозрювала суперницю в нечесній грі на чемпіонаті Європи

Через два роки після жіночого чемпіонату Європи в Чаква і гучного скандалу, пов'язаного з підозрами в нечесній грі румунської шахістки Міхаели Санду, історія продовжилася.

Нагадаємо, 32 учасниці турніру підписалися під відкритим листом з проханням затримувати трансляцію партій в інтернеті, з них п'ятнадцять в наступному посланні згадали ім'я Санду, фактично звинувативши її в чітерстві. Румунка очолювала гонку після п'яти турів, потім ще трохи протрималася в групі лідерів, а після того, як піднявся шум і було відключення її партій з прямої трансляції, провалила кінцівку чемпіонату.

Серед тих, хто був ініціатором листа була українська шахістка Наталія Жукова.

Після закінчення турніру Санду подала скаргу в комісію ФІДЕ з етики. Та провела розслідування за допомогою представників антічітерскої комісії і тепер винесла рішення.

Всі п'ятнадцять шахісток винні в порушенні статті 2.2.11 етичного кодексу ФІДЕ. Вони "необачно і невиправдано звинуватили Міхаелу Санду в чітерстві, чим травмували і дискредитували її репутацію чесної шахістки".

Як покарання Наталії Жукової заборонили три місяці грати в будь-яких турнірах. Але: "Покарання призупинено на один рік, за умови, що Жуков не буде знову викрита в безвідповідальному і невиправданому звинуваченні когось із інших шахістів протягом цього року".

Українка була головною рушійною силою протесту в Чаква, проте після закінчення чемпіонату розповіла, що оформити прохання в письмовому вигляді від неї зажадав головний суддя, інакше ніяких заходів він робити не збирався:

"Можливо, вони сподівалися, що я не захочу витрачати час на складання тексту. І дійсно, я б із задоволенням віддала перевагу тільки готуватися до партії, але, на жаль, у мене не залишилося вибору", - сказала Жукова.

До речі, чемпіонат Європи 2015 року виграла саме Наталія Жукова.

Джерело: segodnya.ua