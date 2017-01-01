Ультрас «Металіста» у Харкові розмістили нецензурне звернення до Ахметова (фото)

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«Великий футбол у місті»

У соціальній мережі Фейсбук ультрас «Металіста» розмістили фотографію з лайливим зверненням до власника футбольного клубу «Шахтар» Ріната Ахметова.

«Великий футбол у місті», - прокоментували зображення представники харківських ультрас.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові на стадіоні «Металіст» має відбутися гра Ліги Європи «Шахтар» – «Сельта».

Варто зазначити, що харківські ультрас негативно відреагували на проведення матчів «Шахтаря» у місті. Зокрема, акцентувавши увагу на власнику команди Рінату Ахметові та його причетності до антиукраїнських акцій в Донецьку в 2014 році.