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    В Іспанії запідозрили фальсифікації при жеребкуванні Ліги чемпіонів

    • Сьогодні, 11:09
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    Іспанське видання As запідозрило, що підсумки жеребкування півфінальної стадії футбольної Ліги чемпіонів могли бути сплановані

    За результатами жеребкування, яке пройшло в п'ятницю в Ньоні, в півфіналах турніру між собою зіграють мадридські «Реал» і «Атлетіко», а також туринський «Ювентус» з «Монако».

    Видання звернуло увагу, що знаменитий валлійський екс-футболіст Іан Раш першим же рухом руки дістав пластмасовий кульку, де виявився «Реал», і практично не доторкнувся до інших кулях. Слідом Раш, також практично не пересуваючи інші кулі, витягнув кулю, в якому знаходився «Атлетіко».

    Видання в статті задається питанням, чи були нагріті кулі для жеребкування, щоб звести потрібні команди в півфіналах Ліги чемпіонів.

    футбол Ліга чемпіонів
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