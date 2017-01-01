У «Шахтарі» спростували захоплення клубної бази бойовиками

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В клубі кажуть, що база працює і її «охороняють»

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін спростував інформацію про те, що клубну спортивно-тренувальну базу (СТБ) «Кірша» зайняли бойовики «ДНР» та розповів про ситуацію навколо бази. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«В деяких ЗМІ з’явилась неправдива інформація про те, що тренувальна база «Шахтаря» припинила роботу, а усі її працівники звільнені. Це не відповідає дійсності», – заявив Палкін. За його словами, на СТБ «Кірша» й надалі працюють співробітники, а всі технічні системи бази підтримуються в робочому стані. Нагадаємо, що сьогодні повідомлялося, що з бази вивезли усі цінні речі, а там заселився батальйон «ДНР».

Сергій Палкін пише: «Щойно з’являться можливості повернутися в Донецьк першій команді та академії, то в стислі строки виконають усі роботи, аби відновити на базі умови для повноцінного тренувального процесу». Також гендиректор «Шахтаря» стверджує, що «база перебуває під охороною клубу, а на її території працюють винятково працівники «Шахтаря».

Нагадаємо, що 16 лютого «Шахтар» зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанської «Сельти». Матч-відповідь 23 лютого в Харкові.