Важкоатлетка Кисіль виграла «срібло» чемпіонату Європи

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У ривку у нашої спортсменки мале «золото», в точці «- мале» срібло

Українська важкоатлетка Валентина Кисіль завоювала "срібло" на чемпіонаті Європи, який проходить у хорватському Спліті.

Кисіль, яка виступає у ваговій категорії до 90 кг, завоювала мале "золото" в ривку - 110 кг. У поштовху Кисіль, яка підняла 130 кг, стала другою, і в сумі виграла велику "срібло".

Чемпіонкою стала росіянка Діана Мстеєва - 241 кг, "бронза" у представниці Вірменії Татев Хакобян - 230 кг.

Раніше повідомлялося, що українець Дмитро Чумак здобув срібло на чемпіонаті Європи з важкої атлетики .

Джерело: segodnya.ua