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Жіноча збірна України з біатлону після естафетної гонки Кубку світу в Рупольдингу піднялася на 3-ю сходинку заліку Кубку націй

Станом на сьогодні перша п'ятірка заліку Кубку націй-2016/17 з біатлону виглядає наступним чином:

1. Німеччина - 3265 2. Франція - 3235 3. Україна - 2708 4. Чехія - 2703 5. Норвегія - 2700

Нагадаємо, що у Рупольдінгу (Німеччина) відбулася жіноча естафетна гонка в рамках етапу Кубка світу з біатлону, в якій збірна України зайняла 4-е місце. Наша команда відстала від переможців лише на 8,8 секунди. Українки виступали у складі Ірина Варвінець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Підгрушна.















Джерело: УНІАН