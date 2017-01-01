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    Долгополов та Федерер провели спільне тренування у США

    • Сьогодні, 15:50
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    Українець почне виступ у Маямі матчем першого кола проти тунісця Малека Жазирі

    Олександр Долгополов потренувався на центральному корті «Miami Open» в компанії новоспеченого переможця Мастерса в Індіан-Уеллсі та одного з найкращих тенісистів в історії людства Роджера Федерера.

    Українець почне виступ у Маямі матчем першого кола проти Малека Жазирі, а швейцарський тенісист, як четвертий сіяний, дізнається ім'я свого першого суперника за підсумками зустрічі Костянтина Кравчука і Френсіса Тіафо.

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    Долгополов та Федерер провели спільне тренування у США
    Долгополов та Федерер провели спільне тренування у США
    Долгополов та Федерер провели спільне тренування у США
    Долгополов та Федерер провели спільне тренування у США
    Долгополов та Федерер провели спільне тренування у США
    Долгополов та Федерер провели спільне тренування у США
    Долгополов та Федерер провели спільне тренування у США
    Долгополов та Федерер провели спільне тренування у США
    Долгополов та Федерер провели спільне тренування у США
    Долгополов та Федерер провели спільне тренування у США

    Нагадаємо, свій кращий результат на кортах в Маямі Долгополов продемонстрував в 2014-му році, коли зупинився в чвертьфіналі (поступився Томашу Бердиху). У минулому сезоні Олександр зачохлив ракетку на стадії третього кола після поразки від Кеї Нісікорі.

    Джерело: btu.org.ua

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