

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні, 24 травня, Тіна відзначає свій 28-й день народження!

Тіна Вайратер – ліхтенштейнська гірськолижниця, срібний призер чемпіонату світу 2017 року в супергіганті, володарка малого Кришталевого глобуса Кубка світу – 2016/17 в заліку супергіганта, переможниця семи етапів Кубка світу.

Тіна народилася в Вадуці, в родині прославлених гірськолижників. Її батько, Харті Вайратер, був чемпіоном світу в швидкісному спуску, виступаючи за ФРН, а мати, Ганні Венцель, – дворазова олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу. Дядько Тіни Андреас Венцель – теж призер Олімпійських ігор, чемпіон світу і володар Кубка світу.

Сьогодні, 24 травня, Тіна відзначає свій 28-й день народження!