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    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер

    • Сьогодні, 11:25
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    Сьогодні, 24 травня, Тіна відзначає свій 28-й день народження!

    Тіна Вайратер – ліхтенштейнська гірськолижниця, срібний призер чемпіонату світу 2017 року в супергіганті, володарка малого Кришталевого глобуса Кубка світу – 2016/17 в заліку супергіганта, переможниця семи етапів Кубка світу.

    Тіна народилася в Вадуці, в родині прославлених гірськолижників. Її батько, Харті Вайратер, був чемпіоном світу в швидкісному спуску, виступаючи за ФРН, а мати, Ганні Венцель, – дворазова олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу. Дядько Тіни Андреас Венцель – теж призер Олімпійських ігор, чемпіон світу і володар Кубка світу.

    Сьогодні, 24 травня, Тіна відзначає свій 28-й день народження!

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    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер
    Гаряча зимова красуня: ліхтенштейнська гірськолижниця Тіна Вайратер

    спорт
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