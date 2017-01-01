Літав як метелик, жалив як бджола. 75 років із дня народження Мохаммеда Алі

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Мохаммед Алі

17 січня легенді боксу Мохаммеду Алі могло виповнитися 75 років

Алі вперше приміряв боксерські рукавички в 13 років, а вже у 18 став олімпійським чемпіоном у напівважкій вазі. З 1964-го по 1966-й Алі (уроджений Кассіус Марселлус Клей) щорічно ставав абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, а в 1974-му він повернув собі цей титул і утримував його протягом ще трьох років.

«Літати як метелик, жалити як бджола», – ця тактична схема, вигадана Алі, була пізніше взята на озброєння багатьма боксерами в усьому світі. Один з найзнаменитіших поєдинків Алі з великим Джо Фрейзером відбувся в 1971 році на майданчику спортивного палацу «Медісон-сквер-гарден», а в 1974-му він провів у Кіншасі проти Джорджа Формана легендарний бій, який отримав від журналістів назву «Гуркіт у джунглях».

У 1981-му Мохаммед Алі востаннє вийшов на професійний ринг, програвши Тревору Бербіку одностайним рішенням суддів. Легенда світового спорту пішла з життя 3 червня 2016 року в одній з лікарень Скоттсдейла (США), куди Алі госпіталізували через проблеми з легенями. Спортсмен страждав від хвороби Паркінсона, яку у нього діагностували в 1984 році.

Джерело: Газета.Ру