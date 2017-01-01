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    Літав як метелик, жалив як бджола. 75 років із дня народження Мохаммеда Алі

    • Сьогодні, 14:40
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    Мохаммед Алі
    Мохаммед Алі

    17 січня легенді боксу Мохаммеду Алі могло виповнитися 75 років

    Алі вперше приміряв боксерські рукавички в 13 років, а вже у 18 став олімпійським чемпіоном у напівважкій вазі. З 1964-го по 1966-й Алі (уроджений Кассіус Марселлус Клей) щорічно ставав абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, а в 1974-му він повернув собі цей титул і утримував його протягом ще трьох років.

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    Чемпіон світу в суперважкій вазі Мохаммед Алі під час бою з Сонні Лістоном, 25 травня 1965 року
    Мохаммед Алі у віці 12 років
    Літав як метелик, жалив як бджола. 75 років із дня народження Мохаммеда Алі
    Джо Фрейзер програв Мохаммеду Алі два поєдинки з трьох
    Літав як метелик, жалив як бджола. 75 років із дня народження Мохаммеда Алі
    Мохаммед Алі і група Beatles, 1964 рік
    Літав як метелик, жалив як бджола. 75 років із дня народження Мохаммеда Алі
    Літав як метелик, жалив як бджола. 75 років із дня народження Мохаммеда Алі
    Сильвестр Сталлоне і Мохаммед Алі після церемонії вручення премії «Оскар» в Лос-Анджелесі, 1977 рік
    Мухаммед Алі під час бою з Сонні Лістоном, 25 травня 1965 року
    Президент США Джордж Буш-молодший. нагороджує Мохаммеда Алі президентською медаллю Свободи в Білому домі, 2005 рік
    Церемонія прощання з Мохаммедом Алі, 2016 рік
    Літав як метелик, жалив як бджола. 75 років із дня народження Мохаммеда Алі
    Літав як метелик, жалив як бджола. 75 років із дня народження Мохаммеда Алі

    «Літати як метелик, жалити як бджола», – ця тактична схема, вигадана Алі, була пізніше взята на озброєння багатьма боксерами в усьому світі. Один з найзнаменитіших поєдинків Алі з великим Джо Фрейзером відбувся в 1971 році на майданчику спортивного палацу «Медісон-сквер-гарден», а в 1974-му він провів у Кіншасі проти Джорджа Формана легендарний бій, який отримав від журналістів назву «Гуркіт у джунглях».

    У 1981-му Мохаммед Алі востаннє вийшов на професійний ринг, програвши Тревору Бербіку одностайним рішенням суддів. Легенда світового спорту пішла з життя 3 червня 2016 року в одній з лікарень Скоттсдейла (США), куди Алі госпіталізували через проблеми з легенями. Спортсмен страждав від хвороби Паркінсона, яку у нього діагностували в 1984 році.

    Джерело: Газета.Ру

    спорт бокс
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