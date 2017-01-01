Віктор Чанов. Ретрофото легендарного голкіпера, якого забрала смерть

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Віктор Чанов

Легендарний український воротар Віктор Чанов пішов з життя на 58-му році життя

Точну причину смерті поки що не вдалося встановити. Припускають, що Чанов помер через черепно-мозкову травму. У січні на нього напали невідомі і сильно побили. Він пережив складну операцію.

Віктор Вікторович Чанов (21 липня 1959 р., Сталіно – 8 лютого 2017, Київ) – український футболіст, воротар.

Чанов розпочав професійну кар'єру в донецькому «Шахтарі», а потім перейшов в київське «Динамо». У столичній команді Чанов виступав 9 років, протягом яких тричі став чемпіоном СРСР, виграв п'ять Кубків СРСР та переміг у Кубку володарів кубків.

За збірну СРСР голкіпер зіграв 21 матч, в яких пропустив вісім голів.