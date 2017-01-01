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    Віктор Чанов. Ретрофото легендарного голкіпера, якого забрала смерть

    • Сьогодні, 11:34
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    Віктор Чанов
    Віктор Чанов

    Легендарний український воротар Віктор Чанов пішов з життя на 58-му році життя

    Точну причину смерті поки що не вдалося встановити. Припускають, що Чанов помер через черепно-мозкову травму. У січні на нього напали невідомі і сильно побили. Він пережив складну операцію.

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    Віктор Чанов. Ретрофото легендарного голкіпера, якого забрала смерть
    До того, як стати легендою київського «Динамо», Віктор Чанов зробив собі ім'я у складі «гірників». У 1980 році Чанов з «Шахтарем» виграв Кубок СРСР. Віктор Чанов (праворуч), з трофеєм Віктор Звягінцев, по центру Віталій Старухін
    А це вже сам Чанов з Кубком
    Легендарність фото зашкалює. «Динамо» з Кубком кубків-1986. Віктор Чанов поруч з Олегом Блохіним
    Віктор Чанов. Ретрофото легендарного голкіпера, якого забрала смерть
    Команда молодості нашої... Безсонов, Литовченко, Протасов, Чанов
    29 липня 1989 року. Лондон, «Уемблі». Матч «Ліверпуль» – «Динамо» – 2:0
    ЧС-1986. Мексика, Ірапуато. 9 червня 1986. СРСР – Канада – 2:0
    Віктор Чанов. Ретрофото легендарного голкіпера, якого забрала смерть
    17 серпня 1988. Товариський матч. Фінляндія – СРСР – 0:0
    8 жовтня 1989. Відбір ЧС-1990. НДР – СРСР – 2:1
    24 лютого 1990. Перед товариською грою зі збірною США. Пало-Альто. Стадіон Стенфорд. 61 000 глядачів. США – СРСР – 1:3
    Віктор Чанов. Ретрофото легендарного голкіпера, якого забрала смерть

    Віктор Вікторович Чанов (21 липня 1959 р., Сталіно – 8 лютого 2017, Київ) – український футболіст, воротар. 

    Чанов розпочав професійну кар'єру в донецькому «Шахтарі», а потім перейшов в київське «Динамо». У столичній команді Чанов виступав 9 років, протягом яких тричі став чемпіоном СРСР, виграв п'ять Кубків СРСР та переміг у Кубку володарів кубків.

    За збірну СРСР голкіпер зіграв 21 матч, в яких пропустив вісім голів.

    Джерело: football24.ua
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