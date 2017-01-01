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    Як Володимир Кличко готується до бою з Ентоні Джошуа. Фотогалерея

    • Сьогодні, 14:56
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    Володимир Кличко з командою
    Володимир Кличко з командою

    Наживо за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів

    Володимир Кличко, якому 29 квітня потрібно буде зустрітися в рингу з чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа, завершує підготовку до поєдинку. Заключний тренувальний збір Володимир за традицією проводить в австрійському Гоїнгу, а підійти до одного з найважливіших боїв в кар'єрі в оптимальній формі Кличку допомагає велика команда.

    На заключному етапі тренувального збору український боксер спарингує з суперниками, які виступають у більш легких вагових категоріях.

    Одним з спаринг-партнерів, який неодноразово бував в тренувальних таборах Володимира Кличка, став українець Ісмаїл Сіллах (25-3, 19 КО), який виступає в напівважкій вазі, інформує klitschko-brothers.com.

    Нагадаємо, бій Кличко - Джошуа відбудеться на лондонському стадіоні «Уемблі».

    Наживо за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів.

    Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.

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    Як Володимир Кличко готується до бою з Ентоні Джошуа. Фотогалерея
    Як Володимир Кличко готується до бою з Ентоні Джошуа. Фотогалерея
    Як Володимир Кличко готується до бою з Ентоні Джошуа. Фотогалерея
    Як Володимир Кличко готується до бою з Ентоні Джошуа. Фотогалерея
    Як Володимир Кличко готується до бою з Ентоні Джошуа. Фотогалерея
    Як Володимир Кличко готується до бою з Ентоні Джошуа. Фотогалерея
    Як Володимир Кличко готується до бою з Ентоні Джошуа. Фотогалерея
    Як Володимир Кличко готується до бою з Ентоні Джошуа. Фотогалерея
    Як Володимир Кличко готується до бою з Ентоні Джошуа. Фотогалерея
    Як Володимир Кличко готується до бою з Ентоні Джошуа. Фотогалерея
    Як Володимир Кличко готується до бою з Ентоні Джошуа. Фотогалерея
    Як Володимир Кличко готується до бою з Ентоні Джошуа. Фотогалерея
    Як Володимир Кличко готується до бою з Ентоні Джошуа. Фотогалерея
    Як Володимир Кличко готується до бою з Ентоні Джошуа. Фотогалерея

    спорт Володимир Кличко бокс Ісмаїл Сіллах IBF
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