Насірова арештували в день народження його однорічної доньки - адвокат

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Роман Насіров

Відстороненого главу ДФС Романа Насірова арештували в день народження його доньки, якій виповнився 1 рік.

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив адвокат Романа Насірова Олександр Лисак.

«Оголошення підозри було напередодні його дня народження. А обрали запобіжний захід йому на день народження дитини, якій рік виповнився», - заявив адвокат.

За його словами, «такі співпадіння налаштовують нас на щось інше».

Адвокат підтвердив, що Насіров не перебуває в одиночній камері і сидить не сам.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

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