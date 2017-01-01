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    Справа Насірова

    Насірова арештували в день народження його однорічної доньки - адвокат

    • Сьогодні, 20:05
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    Роман Насіров
    Роман Насіров

    Відстороненого главу ДФС Романа Насірова арештували в день народження його доньки, якій виповнився 1 рік.

    Про це в ефірі Еспресо.TV заявив адвокат Романа Насірова Олександр Лисак.

    «Оголошення підозри було напередодні його дня народження. А обрали запобіжний захід йому на день народження дитини, якій рік виповнився», - заявив адвокат.

    За його словами, «такі співпадіння налаштовують нас на щось інше».

    Адвокат підтвердив, що Насіров не перебуває в одиночній камері і сидить не сам.

    Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

    Сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

    Читайте також статтю «Главкома» «Справа Насірова. Як у Києві руйнують план американців»

    Роман Насіров
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